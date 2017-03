Festival Eurofonik intime ou festif

0

Le festival Eurofonik a commencé hier soir au Nouvean Pavillon à Bouguenais et se poursuit jusqu'au 11 mars dans plusieurs lieux nantais dont Stereolux et la Château.

Depuis l'an dernier, le festival des musiques traditionnelles européennes a choisi de se disperser et de multiplier les partenariats avec d'autres salles de spectacle. Après Stereolux, le CSC de Bellevue et le théâtre de Rezé, des concerts et conférences sont prévus au Château des ducs mais aussi à Cosmopolis. Sylvain Girault, directeur artistique du festival, a choisi de faire la part belle à la jeune création européenne : « Ces groupes montrent le renouveau de cette scène européenne. Ils projettent les langages musicaux anciens dans la modernité. »

Jeudi 9 mars, le château va vibrer avec cinq solistes européens dont la Suédoise Josefina Paulson avec sa nyckelharpa. Ils proposeront cinq concerts de 20 minutes en acoustique, dans des salles du musée de Nantes : « Philippe Arbert va créer une mise en lumière spécifique pour chacun des petits concerts, on va redécouvrir le château ». La jauge est limitée à 200 personnes.

Parmi les pépites à découvrir, le groupe irlandais Moxie, qui sera à Stereolux le 11 mars pour le point d'orgue du festival : « Ce jeune groupe mêle les influences jazz, rock et Blue-grass, note Sylvain Girault. Ils me font penser au Bothy Band qui a révolutionné la musique irlandaise dans les années 70. » Comme l'an dernier, la soirée à Stereolux proposera deux salles et deux ambiances : « Il y aura une salle consacrée à la musique à danser avec Spontus, La Machine et Startijen, qui fête ses 20 ans de musique, dans la salle maxi, et une autre en format concert (la salle mini) avec l'envoûtante Maarja Nuut et Moxie. »

Le P'tit bal des familles au CSC de Bellevue est également reconduit dimanche 5 mars à 14 h : « Jean-Marie Nivaigne et son association Système B ont collecté des danses dans le quartier et proposeront au public de s'y initier ».

