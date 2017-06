0

Le Hellfest nous réserve toujours autant de surprises d'année en année. Du rock d'hier et d'aujourd'hui, des déguisements d'enfer et des décors toujours plus fous pour le plaisir des festivaliers et aussi des centaines de photographes présents sur le site. Trois jours et trois nuits inoubliables qui donnent envie d'y replonger l'année prochaine.