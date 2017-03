Festival Soom T à l'affiche du Dub Camp Festival à Joué-sur-Erdre

0

La programmation de la 4ème édition du Dub Camp Festival du 13 au 16 juillet à Joué-sur-Erdre est définitivement bouclée.

Après avoir sillonné l'Europe et écumé tous les plus grands festivals l'été dernier, Soom T revient à ses premières amours, le sound System, pour enflammer avec groove et énergie le public du Dub Camp.

Cette année, la part belle est faite aux artistes locaux avec les Bretons d'Induhman et les Angevins de Mystikal. Ces dernier seront présents avec leur sound system completpour livrer des sélections toujours aussi pointues.

Les Argentins de Warriors Of Dub et les Péruviens de Lima Sounds représenteront l'Aémrique du Sud.

L'artiste sénégalaise Daba Makourejah offrira un show acoustique unique spécialement créé pour le Dub Camp.

La programmation complète chapiteau par chapiteau sera dévoilée très bientôt. La billetterie est ouverte dans les points de vente habituels et en ligne.