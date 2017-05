Festival Spot Carte blanche aux jeunes talents

0

La 7e édition de Spot, initiée par la ville et 50 associations, s’annonce intense. Les 16-25 ans sont sur le pont !

Ce festival gratuit entend valoriser les talents, la créativité et l’engagement des 16-25 ans. Pendant trois jours, 60 événements portés par 400 jeunes offrent une programmation éclectique et festive.

« Musique, danse, arts visuels et arts de la rue, les jeunes ont carte blanche pour investir la ville en divers lieux ouverts à tous, en l’occurrence le miroir d’eau et les jardins de l’Hôtel de ville. »

Imaginé et élaboré avec des partenaires associatifs, Spot donne un coup de pouce aux projets de jeunes artistes nantais.

Quelques rendez-vous

Rock’n Spot, samedi 3 juin, de 19h à 23h dans les Jardins de l’Hôtel de Ville. A 20 h 30, The Slow Sliders, un jeune groupe indie-rock nantais repéré aux Transmusicales de Rennes.

Le Spot des assos, le village associatif au miroir d’eau avec expos et ateliers. Avec Silvertrace, tout un chacun pourra visiter virtuellement, à l’aide d’un casque, monuments et musées de la ville, dans lesquels se sont immiscées des performances d’artistes. Dimanche 4 et lundi 5 juin, de 14h à19 h.

Spot en scène toujours au miroir d’eau proposera le dimanche 4 juin de 14 h à 23 h, une programmation axée autour de la danse avec notamment le collectif MANSS.

Éco-manifestation, le festival innove cette année par la présence d’un vélobroyeur et d’une recyclerie événementielle.

Plus d’infos sur spot.nantes.fr