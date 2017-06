Fête du vélo 13 000 cyclistes ce week-end

0

La Fête du Vélo, organisée par Place au Vélo depuis 17 ans maintenant, a attiré presque 13 000 personnes malgré le week-end de Pentecôte. Ils ont pu profiter des 45 km de parcours sécurisés et des sept sites d'animations qui ont fait carton plein ! 60 % du public a réalisé la grande boucle de Nantes à Sucé-sur-Erdre, 40 % du public a testé la boucle nantaise (jusqu'à la Jonelière) et 700 mini-cyclistes ont profité du franchissement proposé par les Bateaux Nantais entre la Chapelle-sur-Erdre et le Parc de la Chantrerie.