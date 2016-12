Fêtes Toute l'équipe de "Presse Océan" vous souhaite un joyeux Noël !

0

Toute la rédaction et l'ensemble du personnel de "Presse Océan" vous souhaitent une très belle fête de Noël !

"Presse Océan" ne paraît pas en version papier ce dimanche 25 décembre mais vous pouvez continuer de vous informer sur presseocean.fr (sur ordinateur, tablette et smartphone) et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Dès lundi, "Presse Océan" sera de retour chez votre marchand de journaux, dans votre boîte aux lettres, ou en version numérique en cliquant ici.

En attendant, pour fêter Noël et parce qu'on est sur internet, voici exceptionnellement une photo de chats. De Noël bien sûr :