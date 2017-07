Feux de forêt Le SDIS 34 adresse "un message clair et sans équivoque"

0

De nombreux feux de forêt ravagent actuellement des dizaines d'hectares dans le Sud de la France. Pas plus tard qu'hier après-midi, un violent incendie de forêt a complètement ravagé le petit village de Castagniers, dans les Alpes-Maritimes. Le départ de feu aurait été localisé tout près des rives du fleuve Var.

Aujourd'hui encore, beaucoup trop d'incendies sont déclenchés par des mégots de cigarettes jetés par la fenêtre. Ce qui exaspère de nombreux soldats du feu.

Ceux de Montpellier n'ont d'ailleurs pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Un cri du coeur, symbole d'un ras-le-bol général.

La Loire-Atlantique moins épargnée, mais les feux de végétation croissent

En Loire-Atlantique, l'indice de risque dont disposent les services d'incendie et de secours a exceptionnellement classé la quasi-totalité du territoire de Loire-Atlantique en alerte noire aujourd'hui. C'est le niveau le plus élevé, rarement atteint dans l'Ouest de la France. Cela correspondant à un risque « extrême » pour les feux de végétation. Cette évaluation de l'aléa répond à plusieurs critères d'ordre météorologique. En font partie la sécheresse, la température et le vent.

Dimanche et lundi, les pompiers du département sont intervenus environ une trentaine de fois pour des feux de récolte.