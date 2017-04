Foire de Nantes Le beau temps pénalise la fréquentation

0

Frédéric Jouët, directeur général d'Exponantes tire le bilan de la foire de Nantes qui s'est achevé lundi soir.

Presse Océan : Combien de visiteurs ont fréquenté la foire cette année ?

Frédéric Jouët : « Je ne donne jamais de chiffres précis concernant la fréquentation, mais on sait déjà qu'elle sera en baisse d'environ 8 % par rapport à 2016 et 2015. Ce n'est pas très étonnant, nous sommes tombés en période de vacances scolaires, il y a eu deux matchs à la Beaujoire, il a fait très beau et nous terminons sur le week-end de Pâques. On ne peut pas se battre face au premier week-end ensoleillé de la saison, malgré toutes les animations et un thème très fort, le Japon. Le plus important pour moi, ce n'est pas la quantité mais la qualité. »

Pourquoi ne pas avoir décaler les dates ?

« Il y a en France une centaine de foires qui s'enchaînent pendant toute l'année. Si on avançait les dates, on empiéte sur la foire de Rennes et si on repousse, on empiéte sur celle d'Angers. »

