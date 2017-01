Folle journée 17 concerts de violoncelle proposés en simultané le 1er février

0

Le festival de musique classique la Folle journée se rapproche des habitants de la métropole et propose 17 concerts en simultané mercredi 1er février, à 20h30 dans 17 communes de Nantes Métropole.

Le public se verra proposer le même récital : Les Suites pour violoncelle seul, n°2 et n°5 de Jean-Sébastien Bach interprétées simultanément par 17 violoncellistes, invités de la Folle Journée.

Le Festival a vocation à étendre son rayonnement sur l'ensemble du territoire métropolitain et ces 17 concerts sont ainsi l'occasion de faire résonner à l'unisson l'ensemble de la métropole de Nantes et marquer ainsi, tel un feu d'artifice, l'ouverture de La Folle Journée de Nantes, Le Rythme des peuples. Les communes de Basse-Goulaine, Bouaye, Brains, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Les Sorinières, Vertou, mais aussi Couëron, Carquefou, Orvault, Couëron, Mauves-sur-Loire, Indre, Saint-Herblain, Sautron, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire et Nantes accueilleront des solistes de haut niveau ce soir-là. Chaque concert est proposé au tarif unique de 8 €.

La commune du Pellerin s'associe à ce lancement de La Folle Journée en métropole en accueillant la pièce de théâtre « On n'arrête pas un peuple qui danse », mercredi 31 janvier à 20h (Renseignements au 02 40 04 56 00).

Réservations sur le site du festival rubrique billetterie et auprès des espaces culturels Leclerc Paridis et Atlantis.