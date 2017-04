Football américain (D3) les Dockers de Nantes à une marche des play-offs

0

Actuellement en tête de la poule Nord de D3, les Dockers de Nantes disputeront leur dernier match à domicile de la saison régulière, le dimanche 16 avril (14h) à Mangin-Beaulieu,. Les Nantais, entraînés par Eric Tramuset, devront absolument s’imposer face au Tonnerre de Brest pour valider leur billet pour les play-offs et espérer monter en D2. Ils sont en effet à la lutte et à égalité de points avec les Pionniers de Touraine et il n'y aura qu'un qualifié.

À l’aller, les Dockers s’étaient imposés 14-7 en terre brestoise.