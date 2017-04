Football Après les explosions à Dortmund, la 33e journée de Ligue 1 aménagée

0

A la demande de l’AS Monaco, et en accord avec les clubs du Dijon FCO, de l’OGC Nice et de l’AS Nancy-Lorraine ainsi que les diffuseurs Canal+ et beIN SPORTS, la Ligue de Football Professionnel a procédé à un aménagement de la 33e journée de Ligue 1 suite au report de la rencontre Borussia Dortmund – AS Monaco ce mercredi à 18h45.



Initialement programmée le samedi 15 avril à 17h, la rencontre AS Monaco – Dijon FCO est décalée le même jour à 21h.

Initialement programmée le samedi 15 avril à 20h, la rencontre OGC Nice- - AS Nancy-Lorraine est avancée le même jour à 17h.



Les deux rencontres seront co-diffusées sur Canal+ et beIN SPORTS.