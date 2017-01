0

Déjà reporté samedi dernier, le match entre les Voltigeurs de Châteaubriant et le SO Romorantin, comptant pour la 17e journée de CFA, est encore une fois ajourné ce samedi 28 janvier. Tous les terrains de sports gazonnés et stabilisés de la ville de Châteaubriant sont interdits à la pratique du sport du 27 au 29 janvier.