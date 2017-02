Football Coupe de France : le FC Nantes éliminé 1-0 à Lille

iffic

le pire match de l'ère Conceicao!!cotè offensif on n'ètait pas loin du nèant absolu!!!et il y a peu,un journaleux osait ècrire que les canaris ètaient èfficaces!!!bon èliminè,c'est plutot une bonne chose!

avec Bammou,THomasson,Stepinski,Kacaniklic c'est utopique de penser gagner un match!niveau l2 et encore!!!Pardo encore un mystère et Sala redevenu le mr 1 but sur 100 tirs !c'est toute la division offensive qui est nulle!

bon le canari ne va pas aller se faire anesthèsier chez le vèto du coin,parce qu'il y a des motifs d'espoir!il manquait des titulaires indiscutables!2 ou 3 renforts vont arriver!

j'ai pas trouvè une volontè très affichèe de gagner dans cette èquipe qui inconsciemment ou pas a du plus penser au match contre Nancy,autrement important!

il est vrai que Lille aussi n'ètait pas au complet!

bref accident,laxisme ou tout ce qu'on veut,le match de samedi devrait ètre autre chose!èspèrons le!et surtout de l'èfficacitè!mais composer son attaque,ça va pas ètre facile pour Concicao qui hier avait l'air assez dubitatif!