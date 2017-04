Football FC Nantes - Bordeaux (à 15h) : être à la hauteur

0

Face à des Girondins en grande forme, le FC Nantes veut montrer qu’il peut rivaliser avec les cadors de L1.

« Ce que je veux, c’est être à la hauteur des équipes historiques du championnat comme Saint-Etienne, Lyon ou Bordeaux, prévient Sergio Conceiçao. Nantes doit faire partie de ce groupe. »

En 2017, les Girondins n’ont perdu que trois fois en L1, face à Paris (0-3), à Monaco (2-1) et à Nice (2-1). Depuis le début de l’année civile, Nantes aussi n’a perdu que trois fois, face à Paris (0-2), à Monaco (4-0) et face à Nancy (0-2). Sept points séparent ce matin les deux équipes et une victoire permettrait au FCN de se rapprocher au classement...

