Football Gambardella : Le FC Nantes réagit suite aux incidents

Devant plus de 5600 specateurs, les "minots" du FC Nantes et de l'Olympique de Marseille se disputaient ce dimanche une place en demi-finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 19 ans.



Défaits 1 à 0 après un pénatly transformé à la 83ème minute, les Jaune et Vert n'ont pu que constater leur défaite, mais également la rixe opposant des "supporters" nantais et marseillais à la fin de la rencontre en tribune Océane.



Dans un communiqué publié sur son site internet en début de soirée, le FC Nantes a tenu à "s’excuser du comportement de certaines personnes", tout en réaffirmant "son soutien envers ceux qui étaient venus au stade dans l’unique but d’encourager l’équipe".



De plus, le club du président Kita "condamne avec la plus grande fermeté ces débordements causés par une minorité d'individus" et "prendra ces prochains jours, après avoir rencontré les Autorités, des mesures propres à renforcer la sécurité autour des prochains matchs qui se joueront à La Beaujoire, à commencer par la rencontre FC Nantes - Girondins de Bordeaux de dimanche prochain."



Le FC Nantes confirme par ailleurs avoir "déposé plainte pour les dégradations subies dans le stade et se réserve la possibilité d'en déposer de nouvelles selon les résultats de l'enquête des services de police."



Plus d'informations sur ces incidents dans notre édition de ce Lundi 10 avril.