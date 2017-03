Football Le FC Nantes attire la grande foule à Rezé

0

Fait plutôt rare : l'entraînement du FC Nantes était ouvert au public ce mercredi 29 mars. Et c'est à Rezé, dans le cadre d'une séance délocalisée en lien avec le Département de Loire-Atlantique, que les Canaris ont pris un bain de foule. Plus de 800 spectateurs ont pu voir à l'œuvre les Jaune et Vert s'entraîner à quatre jours du derby face à Angers (le 2 dimanche 2 avril à 17 h à la Beaujoire), avant que les joueurs et le staff technique ne se prêtent de bonne grâce à une séance e dédicaces et de selfies.