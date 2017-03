Football Les Nantais s'illustrent sur la scène internationale

0

Plusieurs Canaris évoluent en sélection nationale ces jours-ci dans le cadre de matches amicaux. Jeudi, sept d'entre eux étaient concernés. Dans l'ensemble, ils ont plutôt brillé à l'image d'Elie Youan, auteur d'un doublé avec l'équipe de France U18 face à l'Allemagne (2-1). De leur côté, Amine Harit, qui a joué un peu plus d'une heure, et Enock Kwateng, titularisé durant 89 minutes, ont facilement battu le Sénégal (3-0), à Saint-Malo, dans le cadre d'un tournoi à quatre réunissant également le Portugal et l'Angleterre en Bretagne. En U16, Loïc Piquionne, entré en jeu à l'heure de jeu avec les Bleuets, s'est imposé avec ses camarades face à la Pologne (2-1), à Nogent-sur-Oise.

