Football Les supporters notent les clubs de L1 : le FC Nantes bon dernier

À l'initiative du Conseil national des supporters français (CNSF) et de l'association A la Nantaise, les associations de supporters agréées par le ministère des Sports ont été invitées à noter les clubs de football de la Ligue 1.

Cette notation porte sur la qualité du dialogue entre les clubs et les supporters, prévu dans la loi du 10 mai 2016. Elle se base sur six critères : la nomination d'un référent par le club, la désignation de ce référent conformément aux critères légaux, la participation du référent aux Assises du supporterisme (organisées ce vendredi 10 mars, au Palais de Luxembourg à Paris par l'CNSF), la qualité de la relation entre supporters et référent, la qualité de la relation entre supporters et président du club, la représentation des supporters dans le conseil d'administration.

Neuf clubs ont ainsi été notés. Le Football club de Nantes, avec une note de 1,5/10, arrive bon dernier. Le premier, Montpellier Hérault sport club obtient un 10/10. Suivent : Dijon football Côte-d'Or 8/10, le Paris Saint-Germain 8/10, l'OGC Nice 7/10, le Stade Rennais 5/10, l'AS St-Etienne 4/10, l'AS Nancy Lorraine 4/10, l'Olympique de Marseille 3/10.

Les supporters ont également noté le secrétariat d'État aux Sports qui obtient 7/10, la Fédération française de football 4,5/10 et la Ligue de football professionnel 1,5/10.

