Football (Ligue 1) Le FC Nantes bat Metz (1-0) et se hisse sur le podium

Victoire méritée!!!à la nantaise!!!

Selon ces 2 principes :1/le vainqueur à toujours raison.

2/l'arbitre lui aussi a toujours raison!

Bon c'est vrai que c'est un petit miracle ces 3 points!c'est vrai aussi que l'arbitre accorde un peno généreux et que si on le suit,la moitié des pénos seraient à retirer!

Mais bon l'un dans l'autre Nantes gagné et le reste pour l'instant c'est secondaire

Des incertitudes voire des doutes sur la réelle valeur du fcn??sûrement!mais je préfère La place du fcn à celle de Dijon qui produit plus de jeu!

Il manquait Pallois qui est devenu essentiel dans le systeme ranieri!seul l'avenir dira si ce fcn peut flirter avec la 5/6 ème place!perso j'en doute!à un moment le talent s'exprimera!

C'est vrai que ça reste faible techniquement!match peu satisfaisant à ce niveau contre le dernier à 10!

début de réponse à Bordeaux!

Mais comme l'objectif déclaré est autour de 10 ème,ca devrait le faire!du realisme à défaut de rêve!