Football Ligue 1 : le FC Nantes bat Montpellier (1-0) et sort de la zone rouge

iffic

3point!contrat rempli!victoire mèritèe du fcn!mèritèe parce que le but est valable et que Montpellier n'a pas su marquè!

bon match des nantais:à partir du moment ou Kita admet enfin que l'objectif est le maintien,toute victoire est un bon match!le reste ne compte pas!

laissons Concescao travailler selon SES mèthodes!il a ètè engagè pour cela!il sait mieux que quiconque ce qui doit ètre fait!laissons le donc si possible travailler avec son patron pour lamèliorer l'èquipe!après et selon ce dont il disposera on verra ou non plus de jeu,disons que dans la situation du fcn la prioritè ce sont les points!