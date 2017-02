Football (Ligue 1) Le FC Nantes battu à la Beaujoire par Nancy (0-2)

iffic

Hé oui refrain connu!!!La méthode Conceicao à des limites:pas un des attaquants n'a le niveau l1!!Et certains n'ont même pas le niveau l2!!Ce sera pareil tant que kita ne recrutera pas un ou 2 B.u.t.e.u.r.s!!!!Comme Toulouse avec Delort et Jan,très bons contre le sco!Le ''toujours gratos''a des limites!!!Pardo à ete nul comme Sala et stepinski!Et ce ne sont pas les rentrées de Kacaniklic ou Bammou qui peuvent arranger les choses!Nantes à la pire attaque et kita ne recrute pas un seul attaquant de pointe!Il recrute un joueur Oliveira en prêt sans option d'achat!Autant dire que ce joueur va passer 6 mois à s'entraîner comme Sigthoorson ou Cana,et ne va sûrement pas risquer une blessure !Quand à Pardo dont l'option d'achat est de 3 ou 4 millions,il doit savoir que cette option sera trop chère pour kita qui ne la lèvera pas!Donc motivation,???Bref,le fcn ne descendra pas mais nous n'avons pas fini d'être frustrés!!!