Football (Ligue 1) Le FC Nantes remporte le derby face à Angers (2-1)

Bon petit match de ligue 1!45 minutes très moyennes et 20 bonnes minutes!3 points c'est l'essentiel!Pour l'Europa ligue évoquée par certains sur canal c'est trop juste!À mon humble avis,le FCN n'a pas le niveau de Lyon,Bordeaux marseille voire l'ASSE,à vérifier au prochain match, et surtout part de trop bas!Mais ça reste possible mathématiquement!Dur mais possible!Nakoulma enfin est un plus certain !Il égale déjà Stepinski et fait deja mieux que sighthorson!!Pour une fois une bonne pioche en attaque!