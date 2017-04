Football (Ligue 1) Le FC Nantes s'incline à la Beaujoire (0-1) face à Bordeaux

iffic

Erreur de coaching de conceicao qui remplace rongier ,plutôt bon,au lieu de Thomasson,plutôt moyen par toure qui offre le but aux Girondins!!Bon à part ça Nantes reçoit une leçon de foot de Bordeaux,meilleur dans tous les domaines!!Pas de quoi se flinguer!!!Ni remettre en cause le boulot du coach!!On a simplement vu la différence de niveau entre une équipe qui joue les 5/6 premiers et une autre les 10/12 emes!Un bon enseignement pour la saison prochaine,si kita veut plus,il doit investir plus!Nantes est à sa place avec cet effectif!Difficile de faire mieux!

La phrase comique du jour pour le ''commentateur''de BeIn qui a dit que cela mettait fin aux espoirs d'Europa ligue du FCN!!!!Cet espoir n'a jamais existé que chez les rêveurs les plus optimiste qui existent en utopie et qui se sont tape les doses de LSD de l'armée US tout entière!Bon pas une raison pour terminer en roue libre!Les places rapportent de l'argent !Et moralement ne pas fausser le championnat,notamment contre Caen pour nos voisins lorientais qui sont plus sympa à jouer que les Nancéens!!Ou les bastiais!