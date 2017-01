Football (Ligue 1). Le FC Nantes s'incline face au Paris SG (0-2)

iffic

Arbitrage écoeurant de l'arbitre!!Il donne un jaune mérite à veratti et oubli ou surtout a peur de donner un second jaune à ce joueur ,(comme s'il'regrettait d'avoir été obligé de lui en donner un à cause du règlement),pour un véritable attentat contre Rongier,qui a lui seul vaut un rouge!!Encore un ''fait de jeu''qui bénéficié au Qataris!Pour le reste PSG est supérieur,espérons que kita l'a compris!!Et n'a pas besoin de l'aide d'arbitres trouillards ou incompétents!!!Le fcn,rien à dire,bon match!Dommage que Sala rate un but!!Mais,bon,l'inneficacite nantaise,c'est connu!!!De toute façon,la saison de Nantes ne se jouait pas ce soir!!Si Sala marque,si veratti est exclu?On saura jamais!Bref sensation mitigée!!Au vu des 2 derniers matchs,Nantes devrait se maintenir facilement et aller à Rennes avec de l'ambition!