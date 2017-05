Football La bombe : Sergio Conceiçao souhaite quitter le FC Nantes

Filosofik

Si ce départ est confirmé, ce qui est probable, ça prouvera bien qu'à notre époque, il n'y a plus aucun respect de rien : on donne sa parole, on signe un contrat ... et presque aussitôt on agit à l'opposé, en football comme en politique.

Cela dit, on peut comprendre le choix de Conceiçao d'aller à Porto, mais pourquoi tout ce cirque et ces mensonges ?