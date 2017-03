Football Ligue 1 : suivez SC Bastia - FC Nantes en direct ici

0

Le FC Nantes affronte ce mercredi soir à 19h30 le SC Bastia chez lui, en Corse, en match en retard de la 24e journée de Ligue 1.

Pour rappel, le match qui devait initialement se disputer le mercredi 8 février, avait été annulé une heure avant le coup d'envoi à cause d'une pelouse rendue impraticable par les fortes pluies et le vent qui s'étaient abattus sur la Corse.

Cette fois, les conditions météoroligiques s'annoncent plus clémentes avec un ciel dégagé et une température agréable. Du côté du FCN aussi les conditions sont plus favorables, puisque les Canaris restent depuis ce match reporté sur deux victoires (Marseille et Dijon) pour un match nul (Metz).

Du côté de Bastia, ce n'est pas la même chanson et après une nouvelle défaite à Angers samedi soir (3-0), l'entraîneur François Ciccolini a été limogé et remplacé par le Portugais et ex-entraîneur du Red Star, Rui Almeida.

Il faudra donc se méfier d'une bête corse blessée, 19e, pour qui cette rencontre est capitale dans l'opération maintien.

Suivez cette rencontre capitale et passionnante pour les deux équipes en direct avec nous, ci-dessous. Attention, le contenu publié ci-dessous n'engage que leurs auteurs.