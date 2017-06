Football Mondial U20 : immense désillusion pour les Bleuets

0

Malgré une brillante phase de groupes (3 matches, 3 victoires), les Bleuets n'ont pas prendre la mesure des Italiens (1-2). Ils sont éliminés dès les 8es de finale du Mondial en Corée du Sud.

Plus qu'une décéption, c'est avant tout un échec majeur pour les Bleuets et leur staff. Ces derniers, grandissimes favoris, visaient au minimum les demi-finales, voire mieux. Après leur titre à l'Euro U19 l'été dernier, avec une victoire face à ces mêmes Italiens en finale (4-0), La bande à Amine Harit, Enock Kwateng et Quentin Braatls faisait partie des grands favoris de ce tournoi. Le meneur de jeu nantais a disputé l'intégralité de la rencontre. Les deux autres jaune et vert présents n'ont pas eu de temps de jeu.

Les Bleuets sont tombés face à une formation italienne loin d'être brillante lors de la phase aller (4 points pris). Mais aujourd'hui, elle a profité d'une bien pâle équipe tricolore.