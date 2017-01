Football, rugby et futsal Plusieurs matches reportés ce week-end

Football, rugby et futsal

En raison des conditions météorologiques difficiles, plusieurs rencontres sportives sont reportées les samedi 21 et dimanche 22 janvier. En football, en CFA, les matches FC Nantes - Saint-Malo et Voltigeurs Châteaubriant - Romorantin n'auront pas lieu ce samedi. Au niveau régional, Orvault ne jouera pas à Challans en DH, pas plus que Saint-Philbert-de-Grand-Lieu à Trélazé en DRS.

En Fédérale 3 de rugby, les matches Parthenay - Trignac et La Baule - Tours, initialement prévus dimanche, sont ajournés.

Autre certitude : le match de futsal entre Nantes-Erdre et le Kremlin-Bicêtre, en Top 12, programmé à l'origine samedi à 16 h au Vigneau, est également reporté. Mais là, le froid polaire qui sévit dans la région n'est pas en cause : la salle du Vigneau, à Saint-Herblain, n’est tout simplement pas disponible.