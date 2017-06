Football Sergio Conceiçao s'engage pour deux saisons avec Porto (officiel)

0

Cela ne faisait plus l'ombre d'un doute, mais rien n'avait été encore officialisé. Cette fois-ci, c'est sûr, Sergio Conceiçao sera bien l'entraîneur du FC Porto, qualifié pour la Ligue des Champions, la saison prochaine.

Sérgio Conceição é o novo treinador do FC Porto.

Bem-vindo!

Conferência de imprensa Live 17h#FCPorto #BemVindoSergio pic.twitter.com/7tAIyAv7Nv — FC Porto (@FCPorto) 8 juin 2017

Le désormais ex-coach des Jaune et vert a paraphé un contrat de deux ans avec le club portugais. Vice-champion du Portugal, Porto espère mettre la main sur la Liga NOS dès le prochain exercice. "C'est pour l'amour du club que je me suis engagé, je suis heureux et remercie Dieu d'être au FC Porto. L'objectif désormais c'est de gagner tous les matches", a déclaré Sérgio Conceiçao lors de sa présentation à la presse.

Le FC Nantes qui planche actuellement sur son futur entraîneur, doit reprendre l'entraînement le 26 juin prochain.

Le début du championnat de France de Ligue 1 prévu le vendredi 4 août prochain.