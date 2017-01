Football Tous les matches départementaux sur herbe du week-end sont reportés

0

Les conditions climatiques actuelles et celles annoncées pour les jours prochains (températures négatives et gel) contraignent le District 44 de football à prendre des mesures pour éviter tout accident.

Le District de Loire-Atlantique a officialisé le report de l'ensemble des rencontres de niveau départemental sur terrains stabilisés et herbes pour le week-end du 20, 21, 22 et 23 janvier. "Compte tenu des conditions climatiques actuelles et annoncées, le District décide de reporter les rencontres se déroulant sur terrains stabilisés et herbes : seules les rencontres se déroulant sur terrains synthétiques sont maintenues".

Intempéries

"Compte tenu que nous sommes encore dans la phase aller des championnats, les rencontres prévues sur terrains stabilisés et herbes pourront être inversées dès lors que l'adversaire aura un terrain synthétique de disponible. Les reports et inversions sont actuellement en cours de traitement par les services administratifs du District".

L'ensemble des clubs seront informés des décisions par messagerie officielle et par une publication sur le site du district.

La Ligue, elle, laisse pour le moment les clubs juger au cas par cas.