Football FCN : une rencontre entre Waldemar Kita et la Brigade Loire

La direction du FC Nantes, Waldemar et Franck Kita ainsi que Luc Delatour, et la Brigade Loire se sont réunis à l’occasion du dernier match amical de l’équipe ce samedi. Objectif, selon un communiqué du FCN : « Faire table rase de tout ce qui a pu se passer ses derniers mois et repartir sur de nouvelles bases [...]. Les trois membres de la Brigade Loire et Waldemar Kita ont pris le temps d’évoquer les sujets de discorde qui ont entrainé une rupture du dialogue depuis plusieurs mois. »

« Aujourd’hui, Waldemar Kita propose et s’engage à renouer un dialogue constructif avec les supporters de la Tribune Loire, ajoute le FC Nantes. La Brigade Loire a montré sa volonté de créer avec le club une ambiance positive et festive. Une volonté soutenue par le Président du club qui souhaite donner à la Brigade Loire les moyens d’améliorer la sécurité des supporters et de relancer les animations dans le stade. Waldemar Kita s’engage personnellement à suivre de près, avec la Brigade Loire, l’organisation et la planification pour les trois prochains mois. […] La Brigade Loire et le FC Nantes ont à cœur de retrouver leur sérénité et de rester l’un des plus beaux publics du football. »

