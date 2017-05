France Voici la composition du nouveau gouvernement

0

la composition du nouveau gouvernement est :

- Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur: Gérard Collomb

- Ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire: Nicolas Hulot

- Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice: François Bayrou

- Ministre des Armées: Sylvie Goulard

- Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères: Jean-Yves Le Drian

- Ministre de la Cohésion des Territoires: Richard Ferrand

- Ministre des Solidarité et de la Santé: Agnès Buzyn

- Ministre de la Culture: Françoise Nyssen

- Ministre de l'Economie: Bruno Le Maire

- Ministre du Travail: Muriel Pénicaud

- Ministre de l'Education nationale: Jean-Michel Blanquer

- Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation: Jacques Mézard

- Ministre de l'Action et des comptes publiques: Gérald Darmanin

- Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation: Frédérique Vidal

- Ministre des Outre-mer: Annick Girardin

- Ministre des Sports: Laura Flessel

- Ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique, chargée des Transports: Elisabeth Borne

- Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes: Marielle de Sarnez

Secrétaires d'Etat auprès du Premier ministre

=============================================

- Chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement: Christophe Castaner

- Chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes: Marlène Schiappa

- Chargée des personnes handicapées: Sophie Cluzel

- Chargé du numérique: Mounir Mahjoubi

