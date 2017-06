France Le retour sur terre en direct en vidéo de Thomas Pesquet (NASA)

0

L’astronaute français a quitté la Station spatiale internationale à 12h45, à bord de la capsule Soyouz. Il vient d'atterrir.

Thomas Pesquet est redescendu sur Terre ce vendredi dans les steppes du Kazakhstan peu avant 16h30, accompagné de son collègue russe Oleg Novitski.

En direct via la chaîne Youtube de la Nasa :

Au total, l'astronaute de 39 ans aura passé 196 jours dans l'espace, la plus longue durée en continu pour un spationaute français.

Il avait pris ses quartiers le 19 novembre à bord de la Station spatiale internationale, est arrivé sur Terre, vendredi 2 juin. Lors de cette mission, l'astronaute français a pu réaliser deux sorties dans l'espace, qui se sont parfaitement déroulées. Il a également enchaîné de nombreuses expériences scientifiques prévues dans son programme, tout en partageant son aventure avec le grand public, grâce aux réseaux sociaux.

Selon France Info, quelques heures après son atterrissage, Thomas Pesquet s'envolera pour Cologne (Allemagne), où une équipe médicale de l'Agence spatiale européenne surveillera sa réadaptation à la gravité. L’astronaute va devoir passer une batterie de tests et d’examens médicaux, dont l’objectif est de comparer les données médicales et physiologiques recueillies avant, pendant, et après son vol dans l’espace. Il retrouvera ensuite à Cologne sa compagne et sa famille.