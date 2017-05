France Un assesseur FN agité expulsé d'un bureau de vote par la police à Agen

0

Un assesseur Front national d'un bureau de vote d'Agen a été expulsé par la police d'un bureau de vote de cette ville dimanche matin, après un début d'altercation verbale avec d'autres membres du bureau, a-t-on appris de sources concordantes. L'homme de 45 ans a notamment mis en cause la validité de bulletins, en papier recyclé et qui arboraient donc des petits points noirs, et pris des photos des listes d'émargement, malgré les rappels à l'ordre d'autres membres du bureau, a-t-on précisé de source policière, confirmant une information de Sudouest.fr.

L'homme apostrophait des électeurs, leur intimant de ne pas voter pour un scrutin qui serait de toute façon "invalidé". Le ton est alors monté, et le président du bureau a fait appel à la police. Pas moins de quatre policiers ont été nécessaires pour expulser l'homme, de forte corpulence, et qui a opposé une résistance passive. Il a été conduit menotté au commissariat, puis remis en liberté environ une heure plus tard sur ordre du parquet.

Il devrait faire l'objet d'une convocation judiciaire ultérieure, tandis que le président du bureau devrait transmettre l'incident à la commission de recensement des votes. Le secrétaire départemental du FN Etienne Bousquet-Cassagne, a dit à l'AFP se "désolidariser" de l'individu, qui manifestement était "là pour semer la zizanie, et sur lequel la police a bien fait d'intervenir". Il a assuré ne pas connaître l'homme, originaire du Marmandais, mais a assuré que s'il s'avère effectivement encarté au FN, une "procédure d'exclusion" sera initiée.

Avec AFP