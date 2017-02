Frossay Le Sentier des daims devient Legendia parc

0

Patrick Lefeuvre a créé ce parc en 1992. 25 ans plus tard, cet agriculteur, désormais à la tête d'une entreprise d'une vingtaine de personnes décide de lui donner un nouveau nom « plus en adéquation avec ce que l'on propose ». Car au fil des années, les daims sont devenus minoritaires. Ils cohabitent aujourd'hui avec des loups, des élans, des renards roux, des cerfs, peut-être bientôt des ours bruns et des lynx.

Le parc accueille chaque année environ 60 000 visiteurs. « Ce nouveau projet doit nous permettre de grandir ».

