Frossay Un belvédère pour observer les ours de Légendia parc

0

Kuma et Nao, deux ours bruns de 4 ans devraient arriver à Légendia parc (le nouveau nom du Sentier des daims) dans les prochains jours. Ils séjournent encore au Parc animalier des Pyrénées, là où ils sont nés.

Patric Lefeuvre, le créateur et directeur du parc, fait aménager pour eux un espace de plus d'un hectare. Il envisage de construire un belvédère de 60 m de long et 3 m de hauteur pour les observer en toute tranquillité sans les gêner. Pour cela, il vient de lancer une campagne de financement participatif sur le site Ulule (https://fr.ulule.com/passerelle-ours/).

À lire dans l'édition de Presse Océan du vendredi 17 mars 2017.