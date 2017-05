Futur aéroport Philippe Grosvalet demande au gouvernement de lancer le chantier

0

Réagissant à l’annonce du nouveau gouvernement, Philippe Grosvalet, président (PS) du conseil départemental de Loire-Atlantique, estime que « toutes les conditions sont donc réunies pour lancer l’aéroport du Grand Ouest ».

Rappelant qu’Emmanuel Macron s’est engagé à « respecter le résultat du référendum (de juin 2016) et de faire cet aéroport », Philippe Grosvalet ajoute que son Premier ministre, Edouard Philippe, a lui aussi déclaré qu’« une fois que la décision est politiquement prise, une fois que les juges se sont prononcés en disant "on peut le faire", il faut la mettre en oeuvre. Sinon vous ruinez le système ».

Le président du Département souligne enfin que Nicolas Hulot, nommé ministre de la Transition écologique, a déclaré à propos de cette consultation sur la projet Notre-Dame-des-Landes : « On ne peut pas demander d'aller voter et si le résultat ne nous plaît pas, ne pas en tenir compte. J'en prends acte. […] Les gens ont massivement voté pour le oui. Au gouvernement, maintenant, de prendre ses responsabilités ».

Philippe Grovalet demande donc au nouveau gouvernement « de passer rapidement à l’action sur ce dossier ».