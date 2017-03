Gastronomie Un chef nantais invité à Kiel pour la Good French Food

0

Patrick Hervy, du restaurant nantais L'Ardoise, a été invité par l'Ambassade de France en Allemagne à participer à la Good French Food, à Kiel.

À 42 ans, le Briéron à l'épaisse barbe brune taillée au cordeau a derrière lui vingt ans de restauration. Il a commencé au service mais a vite bifurqué vers la cuisine aux côtés de deux Italiens qui ont su passer à cet autodidacte la passion du métier. Il a testé tous les domaines de la restauration : le gastronomique, le routier, le traditionnel, le self... avant de poser son sac rue Léon-Blum, à Nantes. C'était il y a déjà neuf ans. « Tout ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire, et surtout ce que je ne voulais pas faire », sourit-il.

Le lauréat de l'ultime Prix Charles-Monselet, a été sélectionné par l'Ambassade de France pour participer à la Good French Food, du 19 au 22 mars à Kiel, en Allemagne. « Je pars avec deux professeurs de cuisine du lycée Bougainville. Nous devons préparer un dîner pour 200 convives », se réjouit-il en avouant que « la pression monte ». Au menu : amuse-bouche (magret de canard au muscat blanc-purée de haricots blancs, fromage frais au porto et saumon gravlax), matelote de turbo-ainguille fumée-champignons-beure blanc, Duo de veau rumsteck et joue avec une sauce au bourgogne, asperges vertes-carottes jaunes-orge perlée-sauce béarnaise, variation de fromages chauds et froids et poire Williams façon Escoffier.

Plus d'informations dans Presse Océan du vendredi 17 mars 2017