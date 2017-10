Genève La Petite Géante de Royal de Luxe en balade

0

La saga des Géants nantais se poursuit à travers le monde. Royal de Luxe fait une halte à Genève du 29 septembre au 1er octobre, à l’invitation de Jean Liermier, directeur du théâtre de Carouge-Atelier.

« Nous attendons des centaines de milliers de spectateurs de toutes les origines, de toutes les confessions. Ensemble, nous allons vivre en suspension avec la Grand-mère et la Petite Géante, sublimes d’humour et de bienveillance, et partagerons avec les Lilliputiens des émotions qui fondent le socle d’une civilisation. Pas moins que ça… », explique Jean Liermier, directeur du théâtre de Carouge-Atelier.

