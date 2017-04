Grand Ouest 65000 bouteilles de vins de Loire ont disparu

0

65000 bouteilles de vins de Loire ont disparu des chais du négociant en vins Joseph-Verdier à Montreuil-Bellay. Un préjudice évalué à 100 000 € par Denis Merlaut, le PDG du groupe Taillan, propriétaire du négociant ligérien. Ce vol ne fait suite à aucune effraction et a, semble-t-il, été réalisé en plusieurs transports.

« Cette disparition a nécessité des complicités internes », reconnaît le chef d'entreprise qui a déposé plainte la semaine dernière et aurait préféré « la plus grande discrétion alors que l'enquête ne fait que débuter ».

« Ce n'est pas quelques bouteilles dans une sacoche. Il a fallu des camions, des transporteurs et des receleurs ».