Grand Ouest Insolite : ce couple a reçu quatre cartes d'électeurs

0

Margaux et Arnaud ne votent plus dans la commune de leurs parents depuis plusieurs années. Pourtant, les deux Allonnais ont reçu leur carte d'électeur en double.

Ce serait cocasse si l'enjeu n'était pas aussi important. À l'approche du premier tour de l'élection présidentielle, Margaux et Arnaud, un couple d'Allonnais, ont reçu à leur domicile leur carte d'électeur. Pendant ce temps, chez leurs parents, au Mans et à La Milesse, des cartes d'électeur à leur nom arrivaient également dans la boîte aux lettres.

« Déjà, en 2012, on a reçu deux cartes d'électeur. » À l'époque, la mère d'Arnaud l'avait signalé dans sa mairie : « Ils lui avaient dit que le nécessaire avait été fait. »

Apparemment, le problème n'a pas été réglé. « Quand ça s'est reproduit, on s'est dit que, visiblement, administrativement, ça ne suivait pas », commente Margaux. « On a pourtant fait le changement d'adresse quand on a déménagé et on s'est inscrit sur les listes électorales. »

Le frère d'Arnaud a également reçu sa carte en double...

Plus d'informations dans Le « Maine Libre » du mardi 18 avril.

À retrouver également sur support numérique.