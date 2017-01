0

Les Angevins ont cédé samedi après-midi à la mode du « mannequin challenge ». 250 figurants se sont immobilisés le temps d’un clip tourné sur la place du Ralliement.

Cette scène irréelle a été filmée par Nicolas Ferrère et Pierre-Damien Jan et mise en ligne sur leur chaîne des Les Coloc’s qui compte plus de 3 000 abonnés sur YouTube.

Voici le résultat :

