Grand Ouest Le groupe d'opposition à la région appelle aussi à voter Macron

Les élus du groupe socialiste, écologiste, radical et républicain appellent à battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron

Le groupe PS à la région des pays-de-la-Loire, du moins son représentant Christophe Clergeau, dénonce l'attitude du président (LR) Retailleau qui a choisi de ne pas donner de consigne de vote. Dans un communiqué commun, son groupe appelle à voter pour Emmanuel Macron : "La présence de Marine Le Pen au second tour est une profonde inquiétude pour l’ensemble des femmes et des hommes qui portent les valeurs d'humanisme et de solidarité.

Pour nous, élus du groupe socialiste, écologiste, radical et républicain du Conseil régional des Pays de la Loire, la lutte contre l’extrême droite est une priorité absolue. Membres de l’assemblée régionale, nous connaissons bien le Front National. Ses élus se distinguent régulièrement, dans l’hémicycle du Conseil régional, par des prises de position faites d’intolérance, de haine et de repli sur soi.

C’est pourquoi nous prenons nos responsabilités et nous appelons dans la clarté à voter Emmanuel Macron. C’est la seule façon d’être fidèle à nos valeurs et de défendre le 7 mai notre modèle républicain, sans rien renier de nos engagements et de nos convictions. Nous réaffirmons notre devise « liberté, égalité, fraternité » comme le seul étendard possible."