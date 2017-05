Grand Ouest Record : un silure de 2,50 m capturé au cœur de la ville d'Angers

0

Julien Mathien a sorti samedi matin des eaux de la Maine, avec un leurre et dès sa première touche, un silure au gabarit exceptionnel. « Un combat titanesque qui a bien duré une demi-heure. Je n'avais jamais vu un poisson aussi large et aussi gras », témoigne ce pêcheur angevin de 34 ans pourtant rôdé aux gros carnassiers.

Avec l'aide de ses deux partenaires présents sur l'embarcation, il a pu ramener sa proie jusque sur la rive gauche, le temps de la mesurer et de poser à ses côtés, avant de la rejeter à l'eau. « Il faisait 2,50 mètres et sans doute plus de 100 kg. Les silures ont le ventre bien rempli actuellement. Ils ont besoin de prendre des forces », rapporte-t-il.

Un appétit vorace lié, dit-il, à la période de fraie qui approche : « La journée, ils sont au repos dans les fosses. Le matin et le soir, ils remontent vers la surface pour s'alimenter en poissons blancs - carpes, brèmes et mulets - qui passent au-dessus ».