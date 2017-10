Grand Ouest Travaux sur la Virgule de Sablé : mois gratuit pour les abonnés TER

0

Depuis vendredi matin, la circulation des trains TER a été suspendue par ERE et SNCF entre Nantes - Laval - Rennes et Le Mans sur la Virgule de Sablé par mesure de sécurité.

Dès vendredi, les techniciens et ingénieurs de SNCF Réseau et ERE ont lancé des études et des mesures pour identifier la cause du dysfonctionnement électrique et proposer un plan de travaux.

Travaux

A partir de lundi 2 octobre auront lieu des travaux d’implantation de plus d’une dizaine de nouveaux appareils de voie sur le raccordement entre la ligne classique et la ligne à grande vitesse, appelée « la Virgule » de Sablé. "Grâce à une mobilisation des techniciens et des entreprises, ces travaux seront menés jour et nuit pour pouvoir rouvrir la ligne aux TER dès le début de la semaine suivante", explique la SNCF.

La SNCF propose à ses clients pour toute la semaine prochaine des solutions alternatives, soit par train, soit par car. L’ensemble des horaires proposés du 2 au 8 octobre est affiché sur les canaux habituels de communication de SNCF TER.

Dédommager les clients

A la demande du Conseil Régional des Pays de la Loire, SNCF a décidé de mettre en place une mesure commerciale exceptionnelle pour dédommager ses clients qui auront eu à subir l’absence de leurs trains habituels et un allongement significatif de leur temps de parcours.

Il est proposé aux abonnés TER de voir leur abonnement annuel ou mensuel remboursé pour le mois d’octobre. Cette mesure sera automatique pour les abonnés annuels sous forme d’un virement sur leur compte bancaire. Pour les abonnés mensuels, il sera demandé l’envoi du coupon du mois d’octobre au Service clientèle TER accompagné d’un RIB en vue d’un remboursement par virement sur leur compte bancaire en novembre