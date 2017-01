Grand Ouest Un père veut s'immoler par le feu avec sa fille dans une voiture

0

Un terrible drame familial fait depuis lundi l'objet d'une enquête criminelle confiée à la compagnie de gendarmerie des Deux-Sèvres.

Cette enquête ouverte ce mardi matin par le procureur de la République de Niort pour « tentative d'homicide volontaire avec préméditation (assassinat) » concerne des faits survenus lundi, dans le courant de l'après-midi à la sortie de Salles, petites commune du Saint-Maixentais.

Vers 16 heures, la gendarmerie puis le SAMU et les pompiers sont intervenus pour un incendie de véhicule sur la voie publique. Ils ont découvert non loin de là un homme d'une trentaine d'années, et une enfant de 5 ans, très grièvement brûlés, mais en vie. Il s'était présenté à une voisine pour demander du secours.

Les deux victimes, « en urgence absolue », nous a confirmé ce mardi matin Pierre Martello, vice-procureur de la République de Niort, ont été évacuées sur le service des Grands Brûlés du CHU de Nantes.

D'après nos sources, l'homme qui était dans la voiture est le papa de la petite fille. Il aurait délibérément déclenché un incendie pour tuer son enfant et mettre fin à ses jours.

La maman de l'enfant, très inquiète au terme du week-end, aurait appelé les forces de l'ordre pour les alerter du non-retour de sa fille après le temps de garde confié au père. D'après nos sources, les relations entre les ex-conjoints seraient « très conflictuelles ».

A lire ce mercredi 11 janvier dans « Le Courrier de l'Ouest » - édition des Deux-Sèvres.