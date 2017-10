Grand Ouest Un raz-de-marée juste pour la Youtubeuse Zoé [PHOTOS]

0

La file de fans s'étendait sur des dizaines de mètres, samedi 30 septembre, dans la rue Lenepveu.

Certains étaient venus une heure à l'avance pour rencontrer leur jeune idole.

Zoé Tondut, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « Juste Zoé », présentait son premier livre, samedi après-midi, à la Fnac d'Angers.

Dans « Vie et avis d'une jeune fille de 16 ans », on découvre 23 sujets forts choisis par la jeune fille originaire de Bouchemaine.

« Des sujets qu'elle ne peut pas aborder dans ses vidéos », explique Sandra Szaja, l'éditrice de Zoé.

Des sujets comme le cyber-harcèlement ou les attentats.

Loin de la légèreté et de l'humour de ses vidéos publiées sur Youtube.

« Grâce à ce livre, on la connaît mieux »

« Grâce à ce livre, on la connaît mieux », glissent, contentes et un peu émues, Lisa et Pauline, 12 ans.

Ces deux adolescentes sont arrivées dès 13 heures pour rencontrer Zoé, faire dédicacer leur livre et prendre une photo avec elle.

Et à l'intérieur de la Fnac, ça ne manque pas.

La file de fans, principalement des filles entre 8 et 15 ans, n'a pas désempli.

Sourire aux lèvres, Zoé accueillait chaque adolescente l'une après l'autre.

Présentation, bises, petit mot personnel et photo.

« C'est de leur génération »

Delphine, une maman qui accompagnait sa fille Jade et une de ses amies, Louise, était quelque peu étonnée par tant d'engouement : « Elles suivent beaucoup de youtubeuses. C'est de leur génération ».

Pour Zoé, l'objectif d'une telle opération, « c'est d'aller à la rencontre de ses lecteurs ».

Cette séance était la première.

Qu'elle se déroule à Angers, « c'était logique » sourit Sandra Szaja, qui lui a fait la surprise.

Zoé ira dans les prochaines semaines dans d'autres villes.

750 000 abonnés

Elles ne sont pas encore connues et seront annoncées sur la chaîne Youtube de la jeune fille.

Ses 750 000 abonnés seront sans aucun doute les premiers au courant.