Nantes Grève à Hop!: : cinq vols annulés au départ de Nantes-Atlantique

Suite à l’appel à la grève confirmé par plusieurs syndicats des personnels au Sol et Personnels navigants commerciaux de HOP !, cinq vols ont été annulés au départ de l’aéroport Nantes-Atlantique, ce samedi (à destination de Paris Orly, Montpellier, Lyon).



Cette première grève des navigants de Hop ! depuis la fusion en 2016 des trois compagnies de transport régional d’Air France (Brit’Air, Régional et Airlinair) sous la même bannière, elle-même née en 2013, était suivie par "90 %" des hôtesses et des stewards samedi, comme vendredi, selon le SNPNC-FO.



L’ensemble de syndicats représentatifs d’hôtesses et de stewards (SNPNC-FO, Unac et CGT) et trois syndicats au sol (CGT, CFDT, Unsa) avaient appelé à débrayer de vendredi à samedi soir pour réclamer notamment "des garanties sur leur emploi au sein du groupe" Air France et "des mesures concrètes et rapides sur l’amélioration des conditions de travail".

