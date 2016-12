Guérande Corinne Gianolio veut modéliser les cités médiévales en 3 D

0

Corinne Gianolio est à la fois passionnée d’histoire médiévale mais aussi de modélisation 3 D. Elle s’est mise en tête de conjuguer les deux. Sa quête baptisée « Médiégraal » consiste à reconstituer en trois dimensions, cités, châteaux, églises et maisons du Moyen-Âge. « Pas les bâtiments qui sont restaurés, mais ceux en ruines, car il s’agit aussi d’une démarche de conservation du patrimoine par l’image ». Mais avant d’en arriver là, Corinne Gianolio doit faire un très gros travail de recherches pour reconstituer l’architecture originale.

Grâce aux limites foncières, dont on détecte parfois les traces dans les cadastres, la forme des pierres restantes, les ouvrages historiques et l’aide des Bâtiments de France, « on arrive à retrouver les dimensions précises d’un bâtiment quasiment disparu par extrapolation. Ce qui ne veut pas dire imagination ».

Cette Niçoise d’origine est tombée amoureuse de Guérande : « Jamais je ne quitterai la Bretagne ». Entre remparts et rues pavées, elle a trouvé ici un beau terrain de jeu. Évidemment, elle a modélisé Guérande du Moyen-Âge pour une balade hors du temps, du Moulin du Diable à la Collégiale. Un film que l’on peut d’ailleurs visionner sur le site de la Ville ou sur le site de son entreprise : core-tex

Plus d'information dans Presse Océan ce samedi 24 décembre.