Guérande Encore des travaux à prévoir au centre aquatique

La reprise complète des revêtements des bassins est nécessaire après l'apparition de tâches noires. La piscine devra encore fermer, mais le calendrier n'est pas arrêté.

Le centre aquatique Jean-Pierre Dhonneur ouvert en 2007 avait déjà dû fermer ses portes au public en 2016 pendant six mois pour refaire les carrelages et les revêtements des bassins. Ces tâches noires apparues en novembre sont le résultat « d'une réaction chimique à la surface du revêtement polyester » des bassins. Elles n'altèrent pas la qualité de l'eau de baignade. Ce problème nécessite « une reprise complète du revêtement » et donc une fermeture « estimée à quatre semaines environ ». Mais pour l'heure, le calendrier n'est pas arrêté et les travaux ne sont pas programmés. Et ils ne le seront pas pendant les vacances de Pâques.

